В Балашихе сносят полуразрушенный детский сад
Здание детского сада, находящееся в полуразрушенном состоянии, сносят на Заводской улице в балашихинском микрорайоне Керамик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.
Детсад открыли 49 лет назад для нужд рабочего посёлка при Кучинском заводе керамических блоков.
«Со временем здание выработало свой ресурс. Его вывели из эксплуатации, и долгие годы оно пустовало и разрушалось. Обследование показало, что восстановить постройку невозможно, поэтому её внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Демонтаж объекта планируют завершить до конца года.
Всего на территории округа Балашиха выявили 431 аварийное здание, недострой и самострой. В настоящее время 283 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.