24 ноября 2026, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание детского сада, находящееся в полуразрушенном состоянии, сносят на Заводской улице в балашихинском микрорайоне Керамик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.





Детсад открыли 49 лет назад для нужд рабочего посёлка при Кучинском заводе керамических блоков.





«Со временем здание выработало свой ресурс. Его вывели из эксплуатации, и долгие годы оно пустовало и разрушалось. Обследование показало, что восстановить постройку невозможно, поэтому её внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.