24 ноября 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 58 300 человек сдали донорскую кровь и её компоненты в Московской области с начала текущего года. Это на 2 600 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Сделать донацию может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима пациентам при проведении сложных операций, лечении травм и тяжёлых заболеваний, а также для спасения недоношенных детей. Поэтому нам важно развивать донорское движение и привлекать к нему новых участников», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.