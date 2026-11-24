24 ноября 2026, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оплату проезда более чем в трёх тысячах автобусов проверили за период с 16 по 22 ноября у более 27 500 пассажиров сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Округом-лидером по числу проверенных автобусов стал Ленинский.





«В Ленинском округе контролёры провели работу в 849 автобусах. Второе место в недельном рейтинге занимают Люберцы, где проверили пассажиров 491 автобуса. А замыкает топ-3 округ Лобня с 410 автобусами», — говорится в сообщении.