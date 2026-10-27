В 23 многоквартирных домах Серпухова завершили капремонт по региональной программе

27 октября 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В этом году краткосрочный план по региональной программе капремонта в городском округе Серпухов затронул 25 многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Как рассказали в ведомстве, работы ранее запланировали в городах Протвино и Пущино, деревне Большое Грызлово, в посёлках Большевик, Оболенск и других.

«Работы выполнены уже в 23 многоквартирных домах. В том числе ремонт кровель завершили в 18 МКД; ремонт фасадов – в девяти. Газовое оборудование обслужили в одном МКД; лифтовое оборудование заменили ещё в одном», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО