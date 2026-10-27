В 23 многоквартирных домах Серпухова завершили капремонт по региональной программе
В этом году краткосрочный план по региональной программе капремонта в городском округе Серпухов затронул 25 многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Как рассказали в ведомстве, работы ранее запланировали в городах Протвино и Пущино, деревне Большое Грызлово, в посёлках Большевик, Оболенск и других.
«Работы выполнены уже в 23 многоквартирных домах. В том числе ремонт кровель завершили в 18 МКД; ремонт фасадов – в девяти. Газовое оборудование обслужили в одном МКД; лифтовое оборудование заменили ещё в одном», – отметили в пресс-службе.Так, в доме №19В на улице Космонавтов заканчивается ремонт плоской крыши. Готовность составляет 90%. Параллельно ремонтируют панельный фасад без утепления. Его готовность – 20%.
В доме №15Б на той же улице Космонавтов строители завершают ремонт панельного фасада без утепления. Готовность – 80%, а готовность ремонта плоской крыши – 45%.
В доме №19А на улице Космонавтов тоже проходит ремонт панельного фасада без утепления. Строительная готовность достигла 70%.
Завершить работы по ремонту крыш подрядчики планируют до середины ноября, фасадов – до конца ноября. Кроме того, в одном доме заменят лифты грузоподъемностью 400 килограммов. Все работы выполняют под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт с начала года завершили в 720 многоквартирных домах. В 2026 году капремонт на территории региона охватит более 2000 МКД. Речь идёт об обновлении фасадов, крыш, инженерных систем и других элементов зданий.
Особое внимание в Подмосковье уделяют взаимодействию между всеми участниками процесса. В приёмке работ участвуют жители, управляющая компания и Управление технического надзора капитального ремонта и Фонд капремонта.