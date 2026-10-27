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Жителей Подмосковья пригласили на хакатон по создаю ИИ-агентов

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Организаторы онлайн-хакатона по создаю ИИ-агентов для решения реальных бизнес-задач объявили об открытии регистрации для участия в нём. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.



Участвовать можно одному или в команде. На выбор представлено пять треков по созданию ИИ-агентов: ИИ-аналитик данных; ИИ-агент поддержки; ИИ-агент DevOps; Агент корпоративных процессов; инфраструктура для ИИ-агентов.

Лучшие разработки пройдут отбор, доработку и могут попасть на витрину интернет-магазина «Софтлайн Решения».

Регистрация участников доступна до 26 ноября. Трек можно выбрать после регистрации и допуска к участию. Ознакомиться с правилами соревнований и подать заявку можно на сайте.

Лора Луганская

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