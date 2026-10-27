Подмосковный дерматолог назвала идеальную влажность в доме в отопительный сезон

27 октября 2026, 20:19

оригинал Фото: istockphoto / Nikolay Amoseev

С наступлением осени и зимы увлажнитель воздуха становится особенно актуален. В жилых помещениях рекомендуется поддерживать влажность на уровне 40-60%, сообщила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.





Она напомнила, что отопление снижает влажность в доме, и кожа быстрее теряет влагу. Могут появиться сухость, стянутость, шелушение и зуд.



Поддержание комфортного микроклимата уменьшает воздействие сухого воздуха. Однако избыточно увлажнять воздух не стоит. Высокая влажность может привести к появлению плесени и размножению пылевых клещей, поэтому работу прибора лучше контролировать с помощью гигрометра.

«Увлажнитель не нужно держать включённым круглосуточно. Ориентироваться следует не на время его работы, а на показатели влажности в помещении. Она должна составлять 40-60%. Важно также регулярно менять воду и очищать резервуар по инструкции, поскольку при неправильном уходе внутри прибора могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы», – отметила Алимова.