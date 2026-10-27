Подмосковный дерматолог назвала идеальную влажность в доме в отопительный сезон
С наступлением осени и зимы увлажнитель воздуха становится особенно актуален. В жилых помещениях рекомендуется поддерживать влажность на уровне 40-60%, сообщила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Она напомнила, что отопление снижает влажность в доме, и кожа быстрее теряет влагу. Могут появиться сухость, стянутость, шелушение и зуд.
Поддержание комфортного микроклимата уменьшает воздействие сухого воздуха. Однако избыточно увлажнять воздух не стоит. Высокая влажность может привести к появлению плесени и размножению пылевых клещей, поэтому работу прибора лучше контролировать с помощью гигрометра.
«Увлажнитель не нужно держать включённым круглосуточно. Ориентироваться следует не на время его работы, а на показатели влажности в помещении. Она должна составлять 40-60%. Важно также регулярно менять воду и очищать резервуар по инструкции, поскольку при неправильном уходе внутри прибора могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы», – отметила Алимова.Она добавила, что один только увлажнитель не решает проблему сухости кожи. В отопительный сезон стоит избегать слишком горячей воды, выбирать мягкие средства для очищения, а после умывания или душа использовать увлажняющий крем.
Если сухость сохраняется, сопровождается сильным зудом, покраснением, трещинами или высыпаниями, лучше обратиться к врачу-дерматовенерологу. Такие симптомы могут быть связаны с заболеваниями кожи.