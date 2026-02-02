В авиасалоне НАИС в «Крокус Экспо» примут участие более 200 компаний

02 февраля 2026, 14:06

Фото: пресс-служба НАИС (naisrussia.ru)

Свыше 200 компаний из России, Белоруссии и КНР станут участниками Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС), который пройдёт в «Крокус Экспо» 4 и 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Посетители смогут увидеть новейшие авиационные двигатели, системы безопасности, в том числе защищающие аэродромы от птиц и направленные на тушение спецтехники, различные детекторы и пр. В рамках крупнейшего за всю историю салона-форума состоится также выставка ДРОНТЕХ, на которой представят автономные, беспилотные и робототехнические комплексы.

«На форуме организуют более 30 мероприятий: конференеций, заседаний, дискуссий и пр. Кроме того, в рамках салона планируется провести вручение трёх авиапремий: RUSky Awards (на звание лучшего аэропорта России), «Воздушные ворота России» и премия-стипендия НАИС им. Е.К.Киселя», — говорится в сообщении.