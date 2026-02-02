На аэродроме Бычье поле в Петербурге появится полигон для испытаний БПЛА
В Кронштадте на аэродроме Бычье поле подготовят полигон для проведения испытаний БПЛА. Там же разместится и Технопарк Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор предприятия Олег Якимов.
Он уточнил, что на аэродроме уже подготовили бетонную взлетно-посадочную полосу протяженностью 550 метров, которая имеет региональное значение для малой авиации. Кроме того, уже готова минимально необходимая инфраструктура для испытательных полетов. В ближайшее время планируется создать полноценную летно-испытательную базу для резидентов научно-производственного центра беспилотной авиации.
«Полеты будут осуществляться с этого аэродрома. Их радиус небольшой, но его будет достаточно, чтобы отработать как летные характеристики, так и сценарии применения беспилотников в гражданском секторе. Можно отрабатывать и тестировать на аэродроме также системы связи и подавления связи», — пояснил Якимов в беседе с «Петербургским дневником».
Директор добавил, что резиденты с июля 2025 года имеют возможность проводить здесь тестовые полеты по договоренности с нынешним арендатором. На сегодняшний день на аэродроме провели около 80 испытательных полетов, в том числе и БПЛА. По его словам, поблизости подобных подготовленных площадок нет. Беспилотная тематика – один из наших приоритетов, заключил Якимов.