На аэродроме Бычье поле в Петербурге появится полигон для испытаний БПЛА

02 февраля 2026, 14:04

Фото: iStock/kckate16

В Кронштадте на аэродроме Бычье поле подготовят полигон для проведения испытаний БПЛА. Там же разместится и Технопарк Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор предприятия Олег Якимов.





Он уточнил, что на аэродроме уже подготовили бетонную взлетно-посадочную полосу протяженностью 550 метров, которая имеет региональное значение для малой авиации. Кроме того, уже готова минимально необходимая инфраструктура для испытательных полетов. В ближайшее время планируется создать полноценную летно-испытательную базу для резидентов научно-производственного центра беспилотной авиации.





«Полеты будут осуществляться с этого аэродрома. Их радиус небольшой, но его будет достаточно, чтобы отработать как летные характеристики, так и сценарии применения беспилотников в гражданском секторе. Можно отрабатывать и тестировать на аэродроме также системы связи и подавления связи», — пояснил Якимов в беседе с «Петербургским дневником».