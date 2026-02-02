В снежном субботнике в Подмосковье приняли участие 25 тысяч человек
Акцию по уборке снега организовали в Московской области в минувшую субботу, 31 января, члены регионального «Единой России». К субботнику под названием «Снежный десант» присоединились молодогвардейцы и активные местные жители. Общее число участников составило около 25 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии.
Помощь коммунальщикам в уборке понадобилась из-за рекордных снегопадов, обрушившихся на столичный регион в конце января.
«Жители проявили понимание и в ходе субботника расчистили подходы и подъезды к больницам и школам, остановкам общественного транспорта и другим соцобъектам, территории детских садов и детских площадок», — говорится в сообщении.В сферу внимания общественников попал и частный сектор: там расчистили дороги и участки, где живут многодетные семьи, одинокие пожилые люди и семьи участников специальной военной операции.
Участников «Снежного десанта» поблагодарил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
«Спасибо каждому участнику субботника за то, что поддержали тех, кому это было особенно нужно!» — сказал Брынцалов.