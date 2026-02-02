В снежном субботнике в Подмосковье приняли участие 25 тысяч человек

02 февраля 2026, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Акцию по уборке снега организовали в Московской области в минувшую субботу, 31 января, члены регионального «Единой России». К субботнику под названием «Снежный десант» присоединились молодогвардейцы и активные местные жители. Общее число участников составило около 25 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии.





Помощь коммунальщикам в уборке понадобилась из-за рекордных снегопадов, обрушившихся на столичный регион в конце января.





«Жители проявили понимание и в ходе субботника расчистили подходы и подъезды к больницам и школам, остановкам общественного транспорта и другим соцобъектам, территории детских садов и детских площадок», — говорится в сообщении.

«Спасибо каждому участнику субботника за то, что поддержали тех, кому это было особенно нужно!» — сказал Брынцалов.