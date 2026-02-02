В Подмосковье за неделю из аварийных домов переселили 260 человек

02 февраля 2026, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

260 человек расселили из 110 помещений в аварийном жилом фонде Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.





Общая площадь расселённых помещений составила почти четыре с половиной тысячи квадратных метров.





«Переселенцам купили квартиры на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.