В Подмосковье за неделю из аварийных домов переселили 260 человек
260 человек расселили из 110 помещений в аварийном жилом фонде Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Общая площадь расселённых помещений составила почти четыре с половиной тысячи квадратных метров.
«Переселенцам купили квартиры на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.Расселённые дома находятся в 11 подмосковных округах: Химках, Раменском, Одинцовском, Мытищах, Лосино-Петровском, Зарайске, Жуковском, Егорьевске, Домодедове, Воскресенске и Богородском.
В министерстве отметили, что в 2025 году из аварийного жилья, расположенного в 45 областных округах, расселили более 11 тысяч человек.