В Балашихе провели смотр аварийно-восстановительной бригады ЖКХ

13 ноября 2026, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В Подмосковье стартовал 25-й областной конкурс среди специалистов ресурсоснабжающих организаций «Лучший по профессии». Он организован Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





В первом этапе конкурса приняло участие ресурсоснабжающее предприятие Балашихи. Оно выступало в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». В ходе смотра оценили готовность специалистов к оперативному реагированию на аварийные ситуации.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО



«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня мы делаем упор на командую работу. Оцениваем не отдельного специалиста, а аварийно‑восстановительную бригаду как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения реальных инцидентов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО