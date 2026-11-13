В Балашихе провели смотр аварийно-восстановительной бригады ЖКХ
В Подмосковье стартовал 25-й областной конкурс среди специалистов ресурсоснабжающих организаций «Лучший по профессии». Он организован Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В первом этапе конкурса приняло участие ресурсоснабжающее предприятие Балашихи. Оно выступало в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». В ходе смотра оценили готовность специалистов к оперативному реагированию на аварийные ситуации.
«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня мы делаем упор на командую работу. Оцениваем не отдельного специалиста, а аварийно‑восстановительную бригаду как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения реальных инцидентов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Оценка проводилась по таким критериям, как организация работы (укомплектованность штата и слаженность действий сотрудников); техническое оснащение (состояние материально-технической базы и готовность оборудования); информирование населения (организация оповещения жителей об аварийных ситуациях и ходе восстановительных работ); специализированная техника и специальное оборудование (комплектация аварийно-восстановительных бригад инструментами, средствами малой механизации, специальным оборудованием и средствами индивидуальной защиты).
Помимо этого, комиссия провела оценку находящихся на складе Балашихинских коммунальных систем материалов и оборудования для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения.
В ведомстве назвали участие в конкурсе «Лучший по профессии» возможностью продемонстрировать профессионализм коллектива, подтвердить высокий уровень подготовки и внести вклад в развитие коммунальной отрасли Подмосковья.