Сборная Подмосковья выиграла командный зачёт Кубка Содружества по муайтай
Сборная Московской области завоевала 46 наград на Кубке Содружества по муайтай. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В активе спортсменов региона – 12 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на фестивале в рамках турнира.
Кубок Содружества по муайтай прошел в Нижнем Новгороде в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нём участвовали юный спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет.
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