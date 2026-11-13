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Сборная Подмосковья выиграла командный зачёт Кубка Содружества по муайтай

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала 46 наград на Кубке Содружества по муайтай. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



В активе спортсменов региона – 12 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на фестивале в рамках турнира.

Кубок Содружества по муайтай прошел в Нижнем Новгороде в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нём участвовали юный спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет.

Лора Луганская

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