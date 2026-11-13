Из Пушкинского на передовую отправили новую партию гуманитарной помощи

13 ноября 2026, 21:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском по поручению главы городского округа Максима Красноцветова собрали гуманитарную помощь для бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В центр поддержки участников СВО и их семей обратилась Елена Балахонова. У неё на передовой сейчас сын-доброволец. На просьбу помочь в сборе гуманитарного груза администрация откликнулась оперативно. Замглавы округа Артём Люхин и окружной депутат Любовь Дмитриева встретились с матерью бойца и передали ей зимние спальные мешки, антидроновые покрывала и печи.

«У меня один сын погиб на СВО четыре года назад, второй на войне уже три года. Конечно, там очень много чего нужно, но хотя бы что-то уже есть. Мы уже закупили генераторы, супы, носки, я заказала эвакуационные тележки», – поделилась своей историей Балахонова.