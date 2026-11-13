В Общественной палате Пушкинского обсудили взаимодействие с жителями
Общественная палата городского округа Пушкинский обсудила на заседании улучшение взаимодействия с жителями и повышение прозрачности своей деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В заседании участвовали замглавы округа Артём Люхин, председатель Совета депутатов Артём Садула, его заместители, уполномоченные главы и представители Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.
«Темой обсуждения стали пути совершенствования работы с населением и усиление информационной открытости. Люхин назвал главной задачей заседания максимально сконцентрировать усилия членов палаты для получения объективной информации от населения о проблемах, которые волнуют больше всего», – рассказали в пресс-службе.
Особое внимание уделили ведению общественниками соцсетей. Садула подчеркнул важность этого направления, отметив, что не у всех жителей есть время смотреть телевизор или читать прессу, а соцсети всегда под рукой. Их ведение – важная информационная составляющая работы ОП.
По итогам заседания утвердили план мероприятий, включающий проведение общественных приёмов, сбор предложений от граждан и подготовку тематических обзоров.