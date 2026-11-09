В домах Московской области до 2028 года заменят порядка 1500 лифтов

09 ноября 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В домах Подмосковья до 2028 года планируют заменить около 500 лифтов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На территории региона в рамках региональной программы капремонта идёт масштабное обновление лифтового хозяйства. Для реализации программы Фонд капитального ремонта Подмосковья заключил офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом на закупку лифтового оборудования, а также контракты с подрядными организациями на его установку. По данным ведомства, больше всего подъёмников обновят в Балашихе (242), Люберцах (165), Мытищах (140), Одинцовском городском округе (108) и Подольске (79).



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В рамках краткосрочного плана на текущий год уже заменили 155 лифтов, ещё более 200 заменят до конца года.

«С каждым годом мы постепенно будем наращивать объём замены лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1200 единиц оборудования в год. За счёт встречных инвестиций завода оборудование не теряет марку и обновляется по современным стандартам. Для жителей это безопасность и уверенность в надёжности лифтов, а для регионального предприятия – отличная возможность развития и масштабирования», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО