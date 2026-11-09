В домах Московской области до 2028 года заменят порядка 1500 лифтов
В домах Подмосковья до 2028 года планируют заменить около 500 лифтов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На территории региона в рамках региональной программы капремонта идёт масштабное обновление лифтового хозяйства. Для реализации программы Фонд капитального ремонта Подмосковья заключил офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом на закупку лифтового оборудования, а также контракты с подрядными организациями на его установку. По данным ведомства, больше всего подъёмников обновят в Балашихе (242), Люберцах (165), Мытищах (140), Одинцовском городском округе (108) и Подольске (79).
В рамках краткосрочного плана на текущий год уже заменили 155 лифтов, ещё более 200 заменят до конца года.
«С каждым годом мы постепенно будем наращивать объём замены лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1200 единиц оборудования в год. За счёт встречных инвестиций завода оборудование не теряет марку и обновляется по современным стандартам. Для жителей это безопасность и уверенность в надёжности лифтов, а для регионального предприятия – отличная возможность развития и масштабирования», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Он добавил, что модернизация лифтового хозяйства влияет на качество жизни тысяч жителей региона. Подрядные организации Фонда капитального ремонта Московской области выполняют работы в домах, где срок эксплуатации оборудования превысил 25 лет.
Новые подъёмники соответствуют единым техническим стандартам и оснащены современными решениями. Это антивандальные панели и кабины; энергоэффективное светодиодное освещение; интеллектуальные датчики безопасности, которые предотвращают закрытие дверей при посадке пассажиров.
По данным министерства, в прошлом году в домах Подмосковья уже появилось 415 лифтов. Всего до 2032 года планируется замена более 4000 подъёмников.