К проекту повышения производительности труда привлекли 406 предприятий Подмосковья

09 ноября 2026, 19:06

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Региональный центр компетенций Московской области с января по октябрь текущего года привлёк к федеральному проекту «Производительность труда» 58 предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Этот показатель на 45% больше, чем за весь предыдущий год.

«Мы видим растущий интерес бизнеса к инструментам повышения производительности труда. За десять месяцев 2026 года участниками проекта стали 58 компаний. Это почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год, когда проект охватил 40 компаний. В этом году специалисты РЦК реализовали на предприятиях области уже 25 проектов», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.