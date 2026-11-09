К проекту повышения производительности труда привлекли 406 предприятий Подмосковья
Региональный центр компетенций Московской области с января по октябрь текущего года привлёк к федеральному проекту «Производительность труда» 58 предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Этот показатель на 45% больше, чем за весь предыдущий год.
«Мы видим растущий интерес бизнеса к инструментам повышения производительности труда. За десять месяцев 2026 года участниками проекта стали 58 компаний. Это почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год, когда проект охватил 40 компаний. В этом году специалисты РЦК реализовали на предприятиях области уже 25 проектов», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, Региональный центр компетенций Московской области создали в 2020 году. За это время к федеральному проекту в регионе присоединились 406 предприятий.
На первом этапе специалисты РЦК Подмосковья вместе с рабочей группой предприятия в течение полугода внедряют инструменты бережливого производства на выбранном пилотном потоке. Затем предприятие самостоятельно тиражирует полученный опыт на другие производственные потоки. На этот этап отводят 2,5 года.
По данным РЦК Московской области, за всё время реализации проекта в среднем время протекания процессов на предприятиях региона сократилось на 34%, объём незавершённого производства – на 32%, выработка увеличилась на 57%.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия предприятиям нужно подать заявку на ИТ-платформе.