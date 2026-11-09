В Видном после ремонта возобновила работу современная модельная библиотека
В городе Видном Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие после ремонта модельной Центральной детской библиотеки. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, модернизация культурного учреждения была проведена в рамках национального проекта «Семья».
После завершения работ в библиотеке по-новому организовано пространство. Проведено зонирование помещений. Закуплена функциональная мебель, позволяющая изменять пространство под нужды проходящих в библиотеке мероприятий.
«Обновлённая библиотека станет точкой притяжения для детей и взрослых городского округа, а также местом проведения семейного досуга. Ребята смогут получить там новые знания, создавать модели на 3D-принтере, придумывать и снимать мультфильмы в мультипликационной студии, осваивать новые технологии, воплощать свои идеи и учиться работать в команде. Это поможет детям раскрыть таланты и сделает их досуг разнообразнее», – рассказали в ведомстве.
Для библиотеки приобрели современное высокотехнологичное оборудование. Это моноблоки, многофункциональные устройства, профессиональные 3D-принтеры, большая интерактивная панель, мультистудия, где ребят будут учить писать сценарии, придумывать героев, осваивать технику покадровой съёмки и монтажа.
Помимо этого, в библиотеке появилось логопедическое «умное» зеркало. Это позволит запустить цикл занятий по профилактике речевых нарушений у детей, развитию у них артикуляции и фонематического слуха.
Значительно пополнен книжный фонд библиотеки. Для этого закупили более 1200 новых изданий. В основном это актуальная художественная и научно-популярная отечественная и зарубежная литература.
В министерстве добавили, что в обновлённой библиотеке создали доступную среду для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлены пандусы, навигация продублирована тактильными табличками с использованием шрифта Брайля, оборудованы специализированные туалеты.