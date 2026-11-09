В Видном после ремонта возобновила работу современная модельная библиотека

09 ноября 2026, 18:27

оригинал Фото: Центральная детская библиотека города Видное

В городе Видном Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие после ремонта модельной Центральной детской библиотеки. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, модернизация культурного учреждения была проведена в рамках национального проекта «Семья».





После завершения работ в библиотеке по-новому организовано пространство. Проведено зонирование помещений. Закуплена функциональная мебель, позволяющая изменять пространство под нужды проходящих в библиотеке мероприятий.

«Обновлённая библиотека станет точкой притяжения для детей и взрослых городского округа, а также местом проведения семейного досуга. Ребята смогут получить там новые знания, создавать модели на 3D-принтере, придумывать и снимать мультфильмы в мультипликационной студии, осваивать новые технологии, воплощать свои идеи и учиться работать в команде. Это поможет детям раскрыть таланты и сделает их досуг разнообразнее», – рассказали в ведомстве.

Фото: Центральная детская библиотека города Видное

Фото: Центральная детская библиотека города Видное

Фото: Центральная детская библиотека города Видное