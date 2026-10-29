В доме на Можайском шоссе в Одинцове завершают ремонт кровли

29 октября 2026, 12:31

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт крыши дома №38 на Можайском шоссе близится к завершению. Работы ведёт генеральный подрядчик — Одинцовская теплосеть. На объекте обновляют кровельное покрытие и связанные с ним конструкции, чтобы подготовить здание к эксплуатации в новом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Ход ремонта проверили директор Дирекции Фонда капитального ремонта «Запад» Александр Тесенков и руководитель проекта Роман Апрятов. Они также пообщались с местными жителями. Вместе с ними на встречу приехали представители администрации округа, депутатского корпуса, подрядной организации и управляющей компании. Участники обсудили текущую готовность крыши и ответили на вопросы собственников. Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«В настоящее время ремонт крыши выполнен на 80%. Строителям остаётся завершить монтаж колпаков на вентиляционных шахтах, установить водосточную систему и закончить парапеты. Гидроизоляционный ковёр готов примерно на 95%. Сейчас рабочие обустраивают примыкания и укладывают второй слой изолирующего материала», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«После завершения всех работ территория будет полностью очищена и благоустроена», — отметил Роман Апрятов.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО