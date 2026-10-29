В доме на Можайском шоссе в Одинцове завершают ремонт кровли
Капитальный ремонт крыши дома №38 на Можайском шоссе близится к завершению. Работы ведёт генеральный подрядчик — Одинцовская теплосеть. На объекте обновляют кровельное покрытие и связанные с ним конструкции, чтобы подготовить здание к эксплуатации в новом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ход ремонта проверили директор Дирекции Фонда капитального ремонта «Запад» Александр Тесенков и руководитель проекта Роман Апрятов. Они также пообщались с местными жителями. Вместе с ними на встречу приехали представители администрации округа, депутатского корпуса, подрядной организации и управляющей компании. Участники обсудили текущую готовность крыши и ответили на вопросы собственников.
«В настоящее время ремонт крыши выполнен на 80%. Строителям остаётся завершить монтаж колпаков на вентиляционных шахтах, установить водосточную систему и закончить парапеты. Гидроизоляционный ковёр готов примерно на 95%. Сейчас рабочие обустраивают примыкания и укладывают второй слой изолирующего материала», — говорится в сообщении.На встрече рассмотрели обращения, связанные с последствиями сентябрьской непогоды. Жителям разъяснили, какие меры приняты, и рассказали о выполненной работе. По информации участников, подрядная организация действовала совместно с Фондом капитального ремонта и управляющей компанией, чтобы оперативно отработать поступившие обращения.
На объекте также следят за порядком и вывозом строительных отходов. Для удаления мусора используют специальный кран, а рядом установлен контейнер объёмом восемь кубометров. После окончания ремонта подрядчик намерен убрать территорию и привести её в порядок.
«После завершения всех работ территория будет полностью очищена и благоустроена», — отметил Роман Апрятов.Жители дома положительно оценили возможность напрямую обсудить ситуацию с представителями служб. По их словам, диалог проходит конструктивно, а возникающие вопросы решаются без затягивания и с учётом интересов собственников. Такой формат позволяет уточнять детали ремонта и получать информацию непосредственно на месте.
Завершить капитальный ремонт планируют не позднее 15 ноября. После этого кровля дома должна быть полностью готова к эксплуатации.