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Готовность капремонта детсада при школе «Логос» в Дмитрове превысила 75%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения гимназии «Логос», расположенное на Кропоткинской улице в Дмитрове, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас в детском саду общей площадью свыше 1 900 квадратных метров занимаются отделочными работами, монтируют водопровод, канализацию и отопление, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Завершить капремонт и открыть детсад для воспитанников планируют в четвёртом квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что на строительстве детского сада в Красногорске начали возводить первый этаж.
Лев Каштанов

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