Готовность капремонта детсада при школе «Логос» в Дмитрове превысила 75%

29 октября 2026, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения гимназии «Логос», расположенное на Кропоткинской улице в Дмитрове, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в детском саду общей площадью свыше 1 900 квадратных метров занимаются отделочными работами, монтируют водопровод, канализацию и отопление, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.