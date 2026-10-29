За соцпомощью в Подмосковье с начала года обратились более 36 тысяч человек
Свыше 36 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Выплата предоставляется нескольким категориям жителей Подмосковья с низким доходом, в том числе одиноким пенсионерам, ветеранам и малоимущим семьям.
«Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», вкладке «Помощь в сложных ситуациях». Заявитель должен пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.Оформить заявку помогают «умные сервисы»: они отправляют всем совершеннолетним членам семьи согласие на обработку персональных данных, проверяют качество прикреплённых файлов и наличие ранее поданного заявления.