За соцпомощью в Подмосковье с начала года обратились более 36 тысяч человек

29 октября 2026, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 36 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Выплата предоставляется нескольким категориям жителей Подмосковья с низким доходом, в том числе одиноким пенсионерам, ветеранам и малоимущим семьям.





«Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», вкладке «Помощь в сложных ситуациях». Заявитель должен пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.