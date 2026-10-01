В Дубну приедет фестиваль одного дня «Русские классики. А.С. Пушкин»

01 октября 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. А.С. Пушкин» проведут в пятницу, 2 октября, в ДК «Октябрь» в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Участие в фестивале примут кинематографисты, мастера театрального искусства, литераторы и музейщики. Мероприятия начнутся в полдень. Первым из них станет презентация Академии Н.С. Михалкова и практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» от театрального режиссёра Андрея Левицкого





«Занятие будет посвящено актёрской технике, восходящей к театру Всеволода Мейерхольда — биомеханике. Участники научатся сценическим техникам тела, попробуют себя в импровизации и узнают общие принципы режиссуры. На мастер-класс приглашают профессиональных актёров, а также студентов театральных вузов», — говорится в сообщении.

Фото: istockphoto.com/Juan Garcia

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО