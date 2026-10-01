В Дубну приедет фестиваль одного дня «Русские классики. А.С. Пушкин»
Фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. А.С. Пушкин» проведут в пятницу, 2 октября, в ДК «Октябрь» в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Участие в фестивале примут кинематографисты, мастера театрального искусства, литераторы и музейщики. Мероприятия начнутся в полдень. Первым из них станет презентация Академии Н.С. Михалкова и практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» от театрального режиссёра Андрея Левицкого
«Занятие будет посвящено актёрской технике, восходящей к театру Всеволода Мейерхольда — биомеханике. Участники научатся сценическим техникам тела, попробуют себя в импровизации и узнают общие принципы режиссуры. На мастер-класс приглашают профессиональных актёров, а также студентов театральных вузов», — говорится в сообщении.
В 15:00 ведущий методист столичного Государственного музея А.С. Пушкина Ольга Устинова прочтёт лекцию о жизни и творчестве поэта «Жизнь и лира».
После этого запланирована демонстрация документального фильма «10 лет с Мастером», посвящённого жизни и творчеству народного артиста России Никиты Михалкова.
В 17:00 для гостей фестиваля развернут биографическую выставку «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». В экспозицию вошли материалы, связанные с поэтом, — иллюстрации его произведений, а также эскизы декораций и костюмов к театральным постановкам. Посетителей ждёт экскурсия-диалог о литературной деятельности Пушкина и его творческих и дружеских связях.
А завершится фестиваль показом спектакля по мотивам «Маленьких трагедий». Выпускники актёрской мастерской Никиты Михалкова представят фрагменты из пьес «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и «Каменный гость».
Режиссёр-постановщик спектакля Андрей Левицкий. В ролях: Юлия Бруякина (Безумова), Владимир Безумов, Арсений Ермаков, Милана Делавер, Богдан Илларионов, Анастасия Ирлык, Анатолий Манза, Александр Майоров, Вячеслав Севостьянов, Алина Соколова и Алексей Молодых.