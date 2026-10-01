На картофельном гастрофестивале в Люберцах проведут битву поваров

01 октября 2026, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Первый картофельный гастрономический фестиваль состоится в Люберцах в субботу, 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Мероприятие под названием «Вкусы Люберец. Золотой картофель» будет проходить в Наташинском парке. Главным событием станет кулинарный поединок десяти поварских команд за звание лучших создателей блюд из картошки. Кроме того, планируется поставить рекорд по изготовлению самого большого картофельного блюда.





«После того, как рекорд официально зафиксируют, блюдо смогут попробовать все желающие или забрать порцию с собой», — отмечается в сообщении.