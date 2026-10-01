Финалисты программы «Профессионалитет» из Подмосковья представили свой проект
95 команд управленцев, прошедших в финал программы «Профессионалитет» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», создали свои проекты развития среднего профессионального образования. В их числе представители Подмосковья: команда Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С.П. Королева. Об этом сообщает пресс-служба программы.
«Профессионалитет» помогает управленцам развивать стратегическое мышление, наращивать эффективность руководства и принимать оптимальные практические решения различных задач.
«На протяжении всей программы мы чувствовали себя частью большой и дружной семьи, где тебя вдохновят, научат, подскажут и подставят плечо. Обучение дало нам крылья взлететь над ежедневной суетой и скорректировать свой путь в светлое будущее», — сказала директор Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева Ираида Ласкина.Все проекты финалистов программы войдут в итоговый сборник.