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Финалисты программы «Профессионалитет» из Подмосковья представили свой проект

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

95 команд управленцев, прошедших в финал программы «Профессионалитет» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», создали свои проекты развития среднего профессионального образования. В их числе представители Подмосковья: команда Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С.П. Королева. Об этом сообщает пресс-служба программы.



«Профессионалитет» помогает управленцам развивать стратегическое мышление, наращивать эффективность руководства и принимать оптимальные практические решения различных задач.

«На протяжении всей программы мы чувствовали себя частью большой и дружной семьи, где тебя вдохновят, научат, подскажут и подставят плечо. Обучение дало нам крылья взлететь над ежедневной суетой и скорректировать свой путь в светлое будущее», — сказала директор Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева Ираида Ласкина.
Все проекты финалистов программы войдут в итоговый сборник.
Лев Каштанов

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