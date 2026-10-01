Стартовал отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026»

01 октября 2026, 17:21

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АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ запускает седьмой Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026».