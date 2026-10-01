Стартовал отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026»
АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ запускает седьмой Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026».
Принять участие могут организации любой юридическо-правовой формы, включая социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), благотворительные фонды, коммерческие предприятия, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы власти, а также инициативные группы граждан с площадками и возможностями для проведения мероприятий для старшего поколения. Кроме того, могут участвовать и физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.
После завершения отбора 100 наиболее успешных практик соберут в сборник под названием «Активное долголетие — 2026», который затем будет рекомендован к внедрению в различных регионах.
Заявления принимаются в период с 1 октября 2026 года по 30 ноября 2026 года. Финалистов выберут до 26 февраля 2027 года, а итоги отбора объявят до 25 марта 2027 года. Подробности можно узнать на сайте.
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