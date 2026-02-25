Мишустин попросил ГД быстрее принять закон о тарифах ЖКХ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к Госдуме с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта, который расширяет полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сдерживанию тарифов ЖКХ в регионах.
Выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год, он пояснил, что предлагается дать ФАС право самостоятельно устанавливать предельные тарифы, если регион дважды не выполнит предписания службы. Мишустин напомнил, что документ уже прошел первое чтение, и призвал продолжать работу над ним, включая обсуждение дополнительных мер. При этом, подчеркнул он, решения важно вырабатывать совместно с субъектами РФ.
Глава правительства отметил, что вопрос качества коммунальных услуг остается одним из самых острых — проблемы в отрасли копились десятилетиями, а износ инфраструктуры достиг высокого уровня. Для масштабной модернизации, по его словам, правительство подготовило инструменты с привлечением значительного бюджетного финансирования.
Ранее, в начале февраля, сообщалось, что ФАС начала проверки в ряде регионов из-за жалоб жителей на необоснованный рост платежей за электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение. В числе проверяемых территорий назывались Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, Сахалинская и Псковская области, а также Удмуртия.
