Мишустин попросил ГД быстрее принять закон о тарифах ЖКХ в регионах

25 февраля 2026, 15:26

Мишустин попросил ГД быстрее наделить ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ

Фото: istockphoto/Marina Demidiuk

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к Госдуме с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта, который расширяет полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сдерживанию тарифов ЖКХ в регионах.