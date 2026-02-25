Россия продолжает развиваться при давлении санкций, заявил Мишустин

25 февраля 2026, 13:43

Мишустин: Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление, включая усиливающееся санкционное воздействие, тарифные войны и другие факторы, которые, по его словам, увеличивают дисбалансы в мировой торговле и экономическом развитии.





Об этом он сообщил, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах работы за 2025 год. Ранее стало известно, что Великобритания расширила антироссийские санкции, добавив 297 новых позиций. В обновленный список вошли 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов.





«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать», — добавил Мишустин.