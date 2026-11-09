Новый мусоровоз вышел на испытательные маршруты в Химках
Компания «ЭкоЛайф» начала проверять на улицах Химок новый мусоровоз российского производства. Испытания продлятся месяц. Ежедневно на маршруты в Подмосковье выходят более 1,1 тысячи мусоровозов. Об этом информирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов рассказал, что коммунальную машину выпустил Мценский завод «КОММАШ». В ноябре перевозчик ТКО направил ее на действующие маршруты городского округа. Во время поездок техника собирает отходы, уплотняет их и вывозит. За месяц специалисты «ЭкоЛайф» проверят, как образец справляется с городскими условиями. В центре внимания окажутся ходовые качества шасси и работа гидравлики. Машине предстоит проехать по загруженным улицам и узким придомовым проездам.
Такая проверка позволит компании оценить технику в повседневной работе. После завершения испытаний перевозчик передаст результаты заводу. Изготовитель учтет их при финальной доработке модели. Новый мусоровоз использует заднюю загрузку. Мощность его двигателя составляет 198 кВт, а объем кузова достигает 16 кубометров. Система непрерывного прессования уплотняет отходы с коэффициентом до семи. Производитель изготовил приемный бункер из специальной износостойкой стали. Этот материал рассчитан на длительную эксплуатацию при сборе отходов. Для работы в темное время суток на машине предусмотрена боковая подсветка.
В кабине установили пневматическое сиденье. Оно должно сделать работу водителя комфортнее и снизить усталость во время смены. По словам Владислава Мурашова, использование современных технологий и изменения в логистике помогли региону сократить время реакции на обращения жителей. Подмосковье продолжит модернизировать инфраструктуру и совершенствовать управление отходами, отметил вице-губернатор. Испытания в Химках станут частью работы над новой моделью мценского предприятия. Окончательные выводы о поведении шасси и гидравлического оборудования специалисты сделают после месячного цикла поездок. Затем свои оценки они направят производителю.
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