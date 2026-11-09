Новый мусоровоз вышел на испытательные маршруты в Химках

09 ноября 2026, 13:56

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Компания «ЭкоЛайф» начала проверять на улицах Химок новый мусоровоз российского производства. Испытания продлятся месяц. Ежедневно на маршруты в Подмосковье выходят более 1,1 тысячи мусоровозов. Об этом информирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.