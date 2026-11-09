Школьники Подмосковья создали макет парада 1941 года на Красной площади

09 ноября 2026, 13:28

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Ученики и студенты Подмосковья познакомились с историей военного парада 7 ноября 1941 года на занятиях ко Дню воинской славы. Руководитель регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов отметил, что такие встречи помогают молодежи узнать о подвиге защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.







Для младших школьников советники директоров по воспитанию организовали творческое занятие «Парад 1941 года: ожившая история». Дети разделились на группы и сделали отдельные части макета. Затем они объединили детали в общую панораму.



Студенты вместе с родителями и советниками изучили исторические источники, собрали снимки и воспоминания очевидцев. Эти материалы легли в основу выставки «Парад 1941-го» в учебных заведениях региона.



В рамках кинолектория «Хроника мужества» ребята посмотрели документальный фильм «Парад 1941 года на Красной площади». После просмотра они обсудили значение парада для боевого духа советского народа в годы Великой Отечественной войны.



Всероссийский проект «Навигаторы детства» проводит Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения России.