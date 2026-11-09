Новые светофоры появились в Истре и Мытищах

09 ноября 2026, 13:33

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мосавтодор установил два светофора в Истре и Мытищах, а в Наро-Фоминском округе изменил настройки еще одного. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







В селе Павловская Слобода светофор появился возле складских комплексов. Он поможет регулировать поток машин и сделает проезд безопаснее.



В Мытищах специалисты установили светофор на Осташковском шоссе рядом с остановкой «Болтино-2». Он повысит безопасность водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.



На Т-образном перекрестке у деревни Чешково в Наро-Фоминском округе специалисты настроили отдельные режимы для утра, дня и вечера. Благодаря этому сигналы будут переключаться с учетом загруженности дороги. Водители смогут меньше ждать на перекрестке.



По данным Минтранса региона, корректировка работы светофоров позволяет увеличить пропускную способность дорог и перекрестков на величину до 15%. Специалисты следят за дорожной ситуацией и при необходимости меняют настройки.