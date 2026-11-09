Коробовский дом культуры в Шатуре возобновил работу после капремонта

09 ноября 2026, 13:08

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура открылся Коробовский дом культуры. Здание и прилегающую территорию привели в порядок в ходе капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба минстройкомплекса Московской области.







Специалисты обновили кровлю и водостоки, заменили инженерные коммуникации. В здании площадью более 2,6 тысячи квадратных метров установили видеонаблюдение и систему пожарной безопасности.



Ремонт затронул фасад и все внутренние помещения. Для учреждения приобрели мебель и оборудование.



Работы провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Она входит в национальный проект «Семья». Сейчас дом культуры принимает посетителей.