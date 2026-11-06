В Химках состоялась презентация модернизации картинной галереи им. С.Н. Горшина

06 ноября 2026, 12:34

Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина 5 ноября представила результаты технической модернизации. Учреждение обновило оборудование за счет средств национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

После модернизации посетители получили возможность увидеть всю коллекцию скульптуры. Раньше произведения находились в фондохранилище и появлялись перед публикой во время временных выставок.Для показа работ галерея приобрела шкафы-купе по индивидуальному проекту. Стеклянные панели с трех сторон позволяют рассмотреть скульптуры практически со всех ракурсов. Новое оборудование помогло решить задачу размещения коллекции в экспозиционном зале.Изменения коснулись и показа графики. Учреждение купило четыре витрины-драйвера, которые подходят для хранения произведений и их демонстрации. Сотрудники разместили оборудование в выставочном пространстве, открыв посетителям доступ к графическим работам.Во время модернизации в зале полностью заменили осветительные приборы. Новая система позволяет направлять свет на каждое произведение отдельно. Специалисты могут менять угол светового пучка, настраивать яркость и цветовую температуру. Такой подход помогает посетителям рассмотреть работы и способствует их сохранности. В галерее появилась цифровая стойка с информацией о расположении учреждения. На экране гости смогут увидеть афиши будущих мероприятий.Часть средств направили на мобильные выставочные конструкции. С их помощью галерея планирует расширить пространство для экспозиций и проводить временные выставки за пределами собственного здания. Площадками смогут стать школы, многофункциональные центры, госпитали и торговые центры. Это позволит познакомить с искусством больше жителей городского округа Химки.Галерея имени С. Н. Горшина работает с 1993 года. Начало ее собранию положила частная коллекция русской реалистической живописи и графики, которую С. Н. Горшин подарил городу. Он занимался наукой и коллекционированием, имел степень доктора технических наук и звание профессора. За свою работу Горшин получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.