Подмосковные бобслеисты взяли половину медалей Кубка России в Сочи

06 ноября 2026, 12:02

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области завоевала шесть медалей на Кубке России по бобслею в Сочи: две золотые, две серебряные и две бронзовые. Соревнования прошли с первого по шестое ноября. Об этом проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев победили среди мужских двоек. Еще одно золото спортсмены получили в командном зачете четверок вместе с Павлом Травкиным и Александром Ефимовым. Степан Дубинко, Даниил Кулешов, Данила Курилины и Владислав Скулин заняли второе место в соревнованиях мужских четверок. Серебро среди женских двоек досталось Нине Клименко и Снежане Трофимец.



Дубинко и Скулин поднялись на третью ступень пьедестала в соревнованиях двоек. Еще одну бронзовую награду команде принесла Трофимец в монобобе. Для нее эта медаль стала первой в карьере пилота. Подмосковные спортсмены представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. На национальном уровне у них теперь есть награды во всех четырех видах бобслея. Кубок России на санно-бобслейной трассе в Сочи прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».