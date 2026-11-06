Школьная лига Подмосковья расширилась: добавили настольный теннис и новые дисциплины
Более 100 тысяч школьников Подмосковья участвуют в новом сезоне спортивной лиги
В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья участвует рекордное количество детей — более 100 тысяч. Соревнования объединили учеников 750 образовательных учреждений региона. По сравнению с сезоном 2025/2026 число участников выросло почти вдвое.
Проект запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он направлен на реализацию задач федеральной программы «Спорт России». В этом году состязания впервые проходят сразу по пяти основным дисциплинам: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3, шахматам и настольному теннису. Сейчас школьники соревнуются на муниципальном этапе, весной начнётся региональный, а завершится сезон «Финалами четырёх».
«Школьную лигу мы запустили три года назад в качестве пилота в Балашихе, а сейчас благодаря поддержке Президента наш проект уже тиражируется на всю страну. Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития», —сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.К соревнованиям могут присоединиться и родственники учеников, сформировав семейные команды. Результаты их выступлений учитываются в общем зачёте школы, поэтому участие взрослых может помочь образовательному учреждению улучшить положение в турнирной таблице.
Помимо пяти основных видов спорта, в программу включили дополнительные направления. Среди них — киберспорт, спортивное программирование, брейк-данс, тэг-регби, управление беспилотниками и велоспорт. Отдельное направление — соревнования по FPV-пилотированию, в которых могут участвовать школьники от 10 лет. Турнир состоит из двух этапов: муниципального, который проходит с октября по март, и регионального, запланированного на март–апрель. Сначала участники выполнят виртуальные полёты, после чего 32 лучших пилота встретятся в очном финале. Им предстоит пройти трассу на FPV-дронах класса 75 мм.
Пилотный проект по управлению дронами реализуют в 11 городских округах, в том числе в Балашихе, Подольске, Химках и Королёве. При этом попробовать свои силы смогут и школьники из других муниципалитетов. Победители получат возможность выступить на всероссийском финале соревнований «На высоте», который состоится в июле.
Ещё одно новое направление развивается в Сергиевом Посаде — там стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту. Для учеников организуют мастер-классы с участием действующих спортсменов. Ребята изучают правила безопасности, учатся держать равновесие, развивают координацию, осваивают маневрирование и управление велосипедом. Завершится проект соревнованиями между командами образовательных учреждений. К ним смогут присоединиться школьники с первого по восьмой класс.