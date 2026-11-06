Школьная лига Подмосковья расширилась: добавили настольный теннис и новые дисциплины

06 ноября 2026, 12:08

Более 100 тысяч школьников Подмосковья участвуют в новом сезоне спортивной лиги

оригинал Фото: пресс-служба Школьной лиги Подмосковья

В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья участвует рекордное количество детей — более 100 тысяч. Соревнования объединили учеников 750 образовательных учреждений региона. По сравнению с сезоном 2025/2026 число участников выросло почти вдвое.





Проект запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он направлен на реализацию задач федеральной программы «Спорт России». В этом году состязания впервые проходят сразу по пяти основным дисциплинам: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3, шахматам и настольному теннису. Сейчас школьники соревнуются на муниципальном этапе, весной начнётся региональный, а завершится сезон «Финалами четырёх».





«Школьную лигу мы запустили три года назад в качестве пилота в Балашихе, а сейчас благодаря поддержке Президента наш проект уже тиражируется на всю страну. Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития», —сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.