Росгвардейцы задержали дебошира в Подмосковье

06 ноября 2026, 12:00

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пришли на помощь женщине, крики которой доносились из квартиры в Коломне.





Во время патрулирования экипаж Росгвардии услышал голос пострадавшей из многоэтажного дома на улице Девичье Поле и направился к месту происшествия. Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что между хозяйкой квартиры и её сожителем произошёл конфликт. В ходе разбирательства находившийся в состоянии опьянения мужчина достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его в сторону правоохранителя.



Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцы задержали гражданина. 34-летний житель Раменского доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

