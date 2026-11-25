В Клину обновили 100 подъездов по губернаторской программе
Ремонт 100 подъездов в многоквартирных домах, запланированный на этот год по подмосковной программе «Мой подъезд», завершили в округе Клин. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва и помогает поэтапно приводить в порядок места общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Состав ремонта зависит от состояния подъезда и решений собственников.
«Специалисты могут восстановить входную группу: отремонтировать козырёк и ступени, привести в порядок металлические элементы, покрасить их или заменить входные двери. Внутри здания устраняют дефекты стен и потолков, подготавливают поверхности и наносят новое покрытие. При необходимости ремонтируют отдельные участки пола либо полностью меняют плитку», — говорится в сообщении.В программу также входят работы с инженерными и бытовыми элементами. В подъездах устанавливают светильники, прокладывают кабель-каналы, меняют почтовые ящики и оконные блоки. Ход ремонта контролируют профильные специалисты министерства.
Решение о включении своего подъезда в программу принимается на общем собрании владельцев квартир. Жильцам необходимо проголосовать за перечень работ, оформить решение протоколом и передать документ в управляющую компанию. Собственники участвуют выбирают, что следует обновить, но и определяют оформление подъезда. После завершения ремонта они также участвуют в приёмке выполненных работы. Расходы распределяются между несколькими источниками. Как предусмотрено программой, доля управляющей организации составляет не менее 52,5%, а субсидия из областного и муниципального бюджетов может покрыть до 47,5% стоимости. При этом непосредственный взнос собственников жилья составляет 5% от цены ремонта.
В этом году в программу «Мой подъезд» вошли 3 095 объектов.
«Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за графиком выполнения работ на всех этапах», — отметил глава ведомства Игорь Даниленко.Он подчеркнул, что такой контроль позволяет проверять, укладываются ли подрядчики в сроки и соответствуют ли выполненные мероприятия согласованному плану.