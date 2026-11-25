25 ноября 2026, 16:50

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ремонт 100 подъездов в многоквартирных домах, запланированный на этот год по подмосковной программе «Мой подъезд», завершили в округе Клин. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва и помогает поэтапно приводить в порядок места общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Состав ремонта зависит от состояния подъезда и решений собственников. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Специалисты могут восстановить входную группу: отремонтировать козырёк и ступени, привести в порядок металлические элементы, покрасить их или заменить входные двери. Внутри здания устраняют дефекты стен и потолков, подготавливают поверхности и наносят новое покрытие. При необходимости ремонтируют отдельные участки пола либо полностью меняют плитку», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за графиком выполнения работ на всех этапах», — отметил глава ведомства Игорь Даниленко.