25 ноября 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

38 единиц спецтехники и 49 человек задействовало в уборке улице и дворов Долгопрудного от снега в среду, 25 ноября, местное МБУ «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Мощный снегопад принёс в столичный регион 24 ноября балканский циклон Wilka. За вчерашний день в Подмосковье выпало 14 сантиметров осадков. По прогнозам, сегодня выпадет ещё 11 сантиметров.





«Помимо окружных коммунальщиков, к уборке снега привлекли подрядные организации», — отмечается в сообщении.