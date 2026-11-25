В Долгопрудном рассказали о ликвидации последствий снегопада
38 единиц спецтехники и 49 человек задействовало в уборке улице и дворов Долгопрудного от снега в среду, 25 ноября, местное МБУ «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мощный снегопад принёс в столичный регион 24 ноября балканский циклон Wilka. За вчерашний день в Подмосковье выпало 14 сантиметров осадков. По прогнозам, сегодня выпадет ещё 11 сантиметров.
«Помимо окружных коммунальщиков, к уборке снега привлекли подрядные организации», — отмечается в сообщении.В первую очередь проводится уборка муниципальных дорог и наиболее востребованных автобусных маршрутов. В зоне особого внимания также тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к объектам социальной инфраструктуры: школам, детсадам и поликлиникам. Кроме того, активно ведётся уборка пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.