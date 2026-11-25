В ЦППК усилили подготовку поездов и пассажирской инфраструктуры к непогоде
На фоне снежного циклона для очистки 828 платформ на Московском транспортном узле подготовили 114 бензиновых снегоуборщиков. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Центральную ППК.
Помимо этого, на остановочные пункты доставили 1137 тонн противогололёдных средств
«Во время снегопада привлекаем к уборке дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, проводят противогололёдную обработку, следят, чтобы на них не образовывалась наледь. Частота уборки зависит от пассажиропотока. Платформы МЦД и самые загруженные остановочные пункты убираем не реже четырёх раз в день, остальные – не менее раза в сутки», – рассказали в ЦППК.Подвижной состав полностью подготовлен к зиме. Работы охватили более 4000 вагонов, в том числе «Иволги» всех четырёх поколений, поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ.
«Специалисты проверили оборудование, от которого зависит работа поездов в холодный сезон. Это отопление и климатические системы, обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стёкол, электрооборудование, двери и окна», – добавили в компании.В депо сформировали необходимый запас антигололёдной смазки для токоприемников.