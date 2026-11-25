25 ноября 2026, 16:21

оригинал Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

Московской областной государственный академический театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева отметил 45-летие большим гала-концертом. Он состоялся на сцене театра Моссовета в Москве, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Зрители увидели отрывки из классических спектаклей и хореографические миниатюры. Со сцены прочитали приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он поздравил артистов и бессменного художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, с юбилеем коллектива, пожелал вдохновения и новых творческих достижений.

«Вот уже 45 лет мы несём зрителю русскую классику, созданную нашими великими предшественниками. Пытаемся сохранить всё это в первозданном виде. С другой эти шедевры приходится осовременивать, но не за счёт балетмейстеров, а за счет оформления, может быть, немножко режиссуры», – поделился Гордеев.

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

«Русский балет» – один из немногих коллективов, преданных классике. Он сохраняет и по-настоящему приумножает традиции, всегда держит марку. Это вершина», – сказал художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО