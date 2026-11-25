«Русский балет» отметил 45-летий юбилей грандиозным концертом
Московской областной государственный академический театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева отметил 45-летие большим гала-концертом. Он состоялся на сцене театра Моссовета в Москве, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Зрители увидели отрывки из классических спектаклей и хореографические миниатюры. Со сцены прочитали приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он поздравил артистов и бессменного художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, с юбилеем коллектива, пожелал вдохновения и новых творческих достижений.
«Вот уже 45 лет мы несём зрителю русскую классику, созданную нашими великими предшественниками. Пытаемся сохранить всё это в первозданном виде. С другой эти шедевры приходится осовременивать, но не за счёт балетмейстеров, а за счет оформления, может быть, немножко режиссуры», – поделился Гордеев.
В адрес театра-юбиляра прозвучало множество теплых слов. Отечественные и зарубежные театры, партнёры и поклонники балетного искусства прислали поздравительные телеграммы.
«Русский балет» – один из немногих коллективов, преданных классике. Он сохраняет и по-настоящему приумножает традиции, всегда держит марку. Это вершина», – сказал художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.
Гала-концерт начался с показа документального фильма о том, как возник и развивался легендарный коллектив. Затем в течение двух часов артисты демонстрировали своё мастерство и невероятную технику. Сам маэстро Гордеев выступил как ведущий. Он рассказал историю становления труппы.
Гости вечера увидели яркие номера в исполнении лучших артистов театра. В хореографической фантазии «Палитра жизни», поставленной Гордеевым на музыку Шопена, блистали заслуженные артисты России Анна Щербакова и Дмитрий Котермин. Восторг публики вызвали зажигательная балетная сюита «Вальпургиева ночь» из оперы Гуно «Фауст», «Цыганское па-де-де» из балета «Маринула». Завершилось представление темпераментным танцем басков, а также па-де-де Жанны и Филиппа из балета «Пламя Парижа» на музыку Бориса Асафьева.
Специальный подарок преподнесли театру «Русский балет» студентки второго курса Красногорского хореографического училища, которые подготовили для юбилея композицию «В листве зеленой шелестит весна». А ученицы ГИТИСа исполнили танцевальную фантазию.