В Коломне откроется выставка керамики «При-ЧАСТНОСТЬ» Анатолия Червякова
С 10 октября в коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнёт работу персональная выставка «При-ЧАСТНОСТЬ» художника-керамиста Анатолия Червякова. Экспозиция, о старте которой рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, представит зрителям разнообразные формы и объёмы авторской керамики.
Основной материал, с которым работает мастер, — глина. Это один из древнейших и самых демократичных материалов, известных человечеству. Она пластична, податлива и словно «дышит» в руках творца. Но путь от комка глины до произведения искусства тернист и полон чудес. После придания формы изделие подвергается обжигу в печи при температуре до 1300 градусов. В этот момент происходят необратимые химические изменения: глина спекается, теряет пластичность и навсегда становится твёдой, как камень. А нанесённые сверху глазури — сложные составы на основе стекла — плавятся, создавая неповторимую цветовую палитру и удивительные текстуры. Именно виртуозное владение этими «огненными» технологиями и позволяет Червякову создавать работы, отмеченные яркой авторской индивидуальностью.
В экспозицию войдут как декоративные пласты, так и фигуративные композиции, названные автором «архитектурными фантазиями». С помощью линий, цвета и выразительной фактуры мастер выстраивает сложные образы, наполненные глубоким смыслом и ассоциациями.
Анатолий Дмитриевич Червяков — уроженец Коломны, выпускник Абрамцевского художественно-промышленного училища и легендарной Ленинградской «Мухи» (Высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной). Он является членом Союза художников России и Творческого союза художников России, а его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Германии, США, Италии.
Торжественное открытие выставки и творческая встреча с автором состоится 15 октября в 16:00. Погрузиться в мир керамики и «архитектурных фантазий» можно будет до 23 ноября.
Где: г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2.
Возрастное ограничение: 12+.
