В Коломне откроется выставка керамики «При-ЧАСТНОСТЬ» Анатолия Червякова

09 октября 2025, 18:14

Фото: Министерство культуры и туризма МО

С 10 октября в коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнёт работу персональная выставка «При-ЧАСТНОСТЬ» художника-керамиста Анатолия Червякова. Экспозиция, о старте которой рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, представит зрителям разнообразные формы и объёмы авторской керамики.