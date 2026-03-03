В Коломне откроется выставка «Сёстры Андрияки. Преемственность поколений». Мастер-классы, экскурсии и встреча с художницами
5 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работу выставочный проект «Сёстры Андрияки. Преемственность поколений». Экспозиция объединит произведения дочерей народного художника России, академика Российской академии художеств и основателя Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Посетителям представят около 80 работ, выполненных в различных техниках — от классической многослойной акварели до масла, офорта и смешанных техник. Проект уже несколько лет существует как передвижной и знакомит зрителей с творчеством Елизаветы, Софьи и Марии Андрияки. Подробнее о мероприятии в беседе с «Радио 1» рассказала заведующая отделом Коломенской Картинной галереи «Дом Озёрова» Алина Морозова.
Живопись и графика в разных техникахВ экспозицию вошли произведения живописи и графики, отличающиеся жанровым и тематическим разнообразием. Зрители увидят классическую многослойную акварель, масляную живопись, графику, офорт и произведения, выполненные в смешанной технике. Организаторы подчеркивают жанровое и тематическое разнообразие экспозиции — от пейзажей и натюрмортов до портретов.
Проект развивается с 2018 года как передвижной и уже был представлен в разных городах. В Коломне он станет частью весенней выставочной программы галереи.
Творческие направления: портрет, натюрморт и пейзажКаждая из сестер выстраивает собственную художественную линию.
Елизавета Андрияка работает в разных техниках и жанрах. В ее произведениях сочетаются классическая акварель, масло и графика. Особое место занимает портретный жанр — художница исследует психологию человеческой натуры, передавая характер и внутреннее состояние модели. В экспозиции также будут представлены пейзажи и натюрморты.
Софья Андрияка делает акцент на цветочных натюрмортах и пейзажах. В ее работах важную роль играют свет, колорит и тонкие цветовые переходы.
Мария Андрияка представит пейзажи, посвященные русской природе и историческим мотивам. В центре ее внимания — атмосфера пространства и эмоциональное состояние, которое передает окружающий ландшафт.
«Они совершенно погружают в уютный мир островов, пропитанные историей, духовностью. Необыкновенной красотой. Каждая из них развивает свои мотивы в живописи», — отметила Елизавета.Таким образом, выставка демонстрирует как общность художественной школы, так и индивидуальность авторов.
Мастер-классы и экскурсионная программаВ рамках проекта запланированы встречи с художницами и мастер-классы. Сёстры Андрияки намерены лично приехать в Коломну и провести творческие занятия для посетителей. Точная дата мероприятий будет объявлена дополнительно.
«Да-да-да, то есть это будет и можно и пообщаться, и задать интересующие вопросы. Вот. И такая будет уникальная возможность посмотреть, как создаётся новое произведение», — подчеркнула Морозова.Кроме того, галерея организует экскурсии по выставке. По словам представителя учреждения, экскурсионные программы традиционно сопровождают каждый крупный проект.
Даты работы и условия посещенияВыставка «Сёстры Андрияки. Преемственность поколений» будет работать до 19 апреля. Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 18:00 без выходных. Предварительная запись не требуется — достаточно приобрести билет в кассе галереи.
Информация о мастер-классах и дополнительных мероприятиях будет размещена на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.
Организаторы приглашают жителей Коломны и гостей города познакомиться с проектом, посвященным теме художественной преемственности и развитию академической традиции в современном искусстве.