На компенсацию аренды жилья врачам в Подмосковье выделили более 5,6 млрд рублей

03 марта 2026, 09:28

оригинал Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 5,6 млрд рублей выделили в бюджете Московской области на компенсацию аренды жилья медикам в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Как отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов, программа компенсации действует с 2022 года. За это время число людей, получающих эти выплаты, увеличилось в два раза.





«Если в год запуска программы поддержку получали 8 200 врачей, то на сегодняшний день этой возможностью воспользовались уже свыше 16,6 тысяч наших медицинских работников. Мы ожидаем, что в этом году количество получателей вырастет примерно до 19 тысяч человек», — отметил Игорь Брынцалов.