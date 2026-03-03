На компенсацию аренды жилья врачам в Подмосковье выделили более 5,6 млрд рублей
Свыше 5,6 млрд рублей выделили в бюджете Московской области на компенсацию аренды жилья медикам в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов, программа компенсации действует с 2022 года. За это время число людей, получающих эти выплаты, увеличилось в два раза.
«Если в год запуска программы поддержку получали 8 200 врачей, то на сегодняшний день этой возможностью воспользовались уже свыше 16,6 тысяч наших медицинских работников. Мы ожидаем, что в этом году количество получателей вырастет примерно до 19 тысяч человек», — отметил Игорь Брынцалов.Размер компенсации на аренду жилья по областной программе составляет до 30 тысяч рублей на одного человека и до 45 тысяч рублей на семью медиков.