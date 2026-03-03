Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 марта составила четыре балла

03 марта 2026, 09:37

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на не слишком интенсивный трафик, на 18 вылетных магистралях наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.