Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 марта составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Несмотря на не слишком интенсивный трафик, на 18 вылетных магистралях наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.