В ЖК «Первый квартал» Ленинского округа поставили на кадастр дом на 244 квартиры
Дом с 244 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Первый квартал» на территории Ленинского округа, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Официальный адрес новостройки: Ленинский городской округ, деревня Сапроново, улица Калиновая, дом №11. Кадастровый номер: 50:21:0080105:29759», — говорится в сообщении.Дом состоит из секций высотой от восьми до 15 этажей. Для удобства жильцов в здании расположен подземный паркинг на 39 машин.
Новостройка является частью второй очереди ЖК. В неё входят семь жилых домов, детский сад и надземный паркинг.