В ЖК «Первый квартал» Ленинского округа поставили на кадастр дом на 244 квартиры

03 марта 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 244 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Первый квартал» на территории Ленинского округа, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Официальный адрес новостройки: Ленинский городской округ, деревня Сапроново, улица Калиновая, дом №11. Кадастровый номер: 50:21:0080105:29759», — говорится в сообщении.