Подмосковье открывает новые туристические маршруты: 14 инфотуров для блогеров и туроператоров
В 2025 году Министерство культуры и туризма Московской области организует серию информационных туров по самым интересным туристическим маршрутам региона. Такие поездки помогают туроператорам и представителям сферы блогерства, культуры и туризма познакомиться с новыми локациями и показать, что Подмосковье — это настоящий центр притяжения для путешественников.
Минкульт Московской области запланировало 14 информационных туров. Участники посещают знаковые культурные объекты, музеи, усадьбы и природные достопримечательности Подмосковья. Маршруты проходят по таким направлениям, как Звенигород — Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Мытищи, Истра, Королёв — Пушкино, Коломна — Зарайск, Серпухов — Чехов, Воскресенск — Егорьевск, Дмитров — Дубна, а также Клин.
Какие бывают информационные туры?
- Групповые.
- Индивидуальные.
На сегодняшний день уже провели четыре групповых и два индивидуальных тура. В них приняли участие более 70 представителей туриндустрии и блогеров. Участники побывали в Орехово-Зуеве, Истре, Рузе, Мытищах, Звенигороде, Ногинске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Чехове.
В поездках организаторы показывают новые объекты, включают в маршруты гастрономические и ремесленные площадки, знакомят участников с работой музейных комплексов и гостиничной инфраструктуры.
До пятого декабря 2025 года проведут ещё пять групповых инфотуров. Они пройдут по маршрутам Королёв — Пушкино, Коломна — Зарайск, Воскресенск — Егорьевск, Дмитров — Дубна и Клин (с посещением сафари-парка).
Информационные туры помогают развитию внутреннего туризма и повышают узнаваемость Подмосковья как туристического направления. Участники отмечают высокий уровень организации, насыщенную программу и разнообразие маршрутов. Такие инициативы помогают выстраивать диалог между всеми участниками туристического рынка.
Инфотуры — это эффективный инструмент продвижения. Благодаря таким поездкам эксперты и блогеры своими глазами видят, как развивается туризм в регионе, и рассказывают о лучших маршрутах широкой аудитории
Организатор мероприятий — Центр туризма «Остров» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Желающие принять участие в будущих турах могут записаться по телефону: 8 (985) 564-19-26.