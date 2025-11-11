Достижения.рф

Подмосковье открывает новые туристические маршруты: 14 инфотуров для блогеров и туроператоров

Блогеры и туроператоры знакомятся с туристическими локациями Подмосковья
оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В 2025 году Министерство культуры и туризма Московской области организует серию информационных туров по самым интересным туристическим маршрутам региона. Такие поездки помогают туроператорам и представителям сферы блогерства, культуры и туризма познакомиться с новыми локациями и показать, что Подмосковье — это настоящий центр притяжения для путешественников.



Минкульт Московской области запланировало 14 информационных туров. Участники посещают знаковые культурные объекты, музеи, усадьбы и природные достопримечательности Подмосковья. Маршруты проходят по таким направлениям, как Звенигород — Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Мытищи, Истра, Королёв — Пушкино, Коломна — Зарайск, Серпухов — Чехов, Воскресенск — Егорьевск, Дмитров — Дубна, а также Клин.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Какие бывают информационные туры?
  • Групповые.
  • Индивидуальные.
Групповые организуют для представителей турагентств и туроператоров, которые формируют туристические маршруты по региону. Индивидуальные предназначены для представителей блогосферы, освещающих темы культуры и путешествий. Участие в них принимают блогеры с аудиторией не менее 20 000 подписчиков в социальных сетях.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
На сегодняшний день уже провели четыре групповых и два индивидуальных тура. В них приняли участие более 70 представителей туриндустрии и блогеров. Участники побывали в Орехово-Зуеве, Истре, Рузе, Мытищах, Звенигороде, Ногинске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Чехове.

В поездках организаторы показывают новые объекты, включают в маршруты гастрономические и ремесленные площадки, знакомят участников с работой музейных комплексов и гостиничной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
До пятого декабря 2025 года проведут ещё пять групповых инфотуров. Они пройдут по маршрутам Королёв — Пушкино, Коломна — Зарайск, Воскресенск — Егорьевск, Дмитров — Дубна и Клин (с посещением сафари-парка).

Информационные туры помогают развитию внутреннего туризма и повышают узнаваемость Подмосковья как туристического направления. Участники отмечают высокий уровень организации, насыщенную программу и разнообразие маршрутов. Такие инициативы помогают выстраивать диалог между всеми участниками туристического рынка.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Инфотуры — это эффективный инструмент продвижения. Благодаря таким поездкам эксперты и блогеры своими глазами видят, как развивается туризм в регионе, и рассказывают о лучших маршрутах широкой аудитории

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Организатор мероприятий — Центр туризма «Остров» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Желающие принять участие в будущих турах могут записаться по телефону: 8 (985) 564-19-26.

Читайте также:

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0