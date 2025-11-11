Подмосковье открывает новые туристические маршруты: 14 инфотуров для блогеров и туроператоров

11 ноября 2025, 13:43

Блогеры и туроператоры знакомятся с туристическими локациями Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В 2025 году Министерство культуры и туризма Московской области организует серию информационных туров по самым интересным туристическим маршрутам региона. Такие поездки помогают туроператорам и представителям сферы блогерства, культуры и туризма познакомиться с новыми локациями и показать, что Подмосковье — это настоящий центр притяжения для путешественников.





Минкульт Московской области запланировало 14 информационных туров. Участники посещают знаковые культурные объекты, музеи, усадьбы и природные достопримечательности Подмосковья. Маршруты проходят по таким направлениям, как Звенигород — Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Мытищи, Истра, Королёв — Пушкино, Коломна — Зарайск, Серпухов — Чехов, Воскресенск — Егорьевск, Дмитров — Дубна, а также Клин.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Какие бывают информационные туры?

Групповые.

Индивидуальные.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

