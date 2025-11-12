Достижения.рф

Юные подмосковные актеры представят 14 спектаклей на фестивале в Пушкино

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 17 по 22 ноября в Пушкинском городском округе состоится финальный тур Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». На трех площадках округа покажут 14 спектаклей молодежных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей, сообщили в Минкульте Подмосковья.



Особое внимание уделяют постановке «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В год 80-летия Великой Победы несколько театров представят собственные интерпретации этого произведения.

Жюри возглавит театральный педагог и художественный руководитель Московского драмтеатра «Постскриптум» Сергей Афанасьев. В состав также вошли профессор Борис Чертов, театральный критик Елена Езерская, заслуженные артисты МО Екатерина Житарь и Игорь Ильин.
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль включает театральные акселераторы для участников коллективов и руководителей молодежных театров. В программе — лаборатория инклюзивных театров под руководством Игоря Ильина и опен-колл «Патриотическая пьеса для молодежного театра» от писателей Галины и Павла Барышниковых. На закрытии 22 ноября в ДК «Пушкино» пройдет памятный вечер к 90-летию композитора Геннадия Гладкова, где перед участниками выступят артисты Театра Гладкова во главе с Леонидом Серебренниковым.

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Необходима предварительная регистрация. Подробности доступны на сайте.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации Пушкинского ​округа.
Ирина Паршина

