Юные подмосковные актеры представят 14 спектаклей на фестивале в Пушкино

12 ноября 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 17 по 22 ноября в Пушкинском городском округе состоится финальный тур Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». На трех площадках округа покажут 14 спектаклей молодежных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей, сообщили в Минкульте Подмосковья.





