Юные подмосковные актеры представят 14 спектаклей на фестивале в Пушкино
С 17 по 22 ноября в Пушкинском городском округе состоится финальный тур Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». На трех площадках округа покажут 14 спектаклей молодежных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей, сообщили в Минкульте Подмосковья.
Особое внимание уделяют постановке «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В год 80-летия Великой Победы несколько театров представят собственные интерпретации этого произведения.
Жюри возглавит театральный педагог и художественный руководитель Московского драмтеатра «Постскриптум» Сергей Афанасьев. В состав также вошли профессор Борис Чертов, театральный критик Елена Езерская, заслуженные артисты МО Екатерина Житарь и Игорь Ильин.
Фестиваль включает театральные акселераторы для участников коллективов и руководителей молодежных театров. В программе — лаборатория инклюзивных театров под руководством Игоря Ильина и опен-колл «Патриотическая пьеса для молодежного театра» от писателей Галины и Павла Барышниковых. На закрытии 22 ноября в ДК «Пушкино» пройдет памятный вечер к 90-летию композитора Геннадия Гладкова, где перед участниками выступят артисты Театра Гладкова во главе с Леонидом Серебренниковым.
Все мероприятия фестиваля бесплатные. Необходима предварительная регистрация. Подробности доступны на сайте.
Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации Пушкинского округа.
