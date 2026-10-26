В Подмосковье планируют продлить выплату на третьего ребёнка для молодых семей

26 октября 2026, 14:44

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Единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка для родителей в возрасте до 35 лет действует в Московской области до 31 декабря 2026 года. Депутаты Мособлдумы планируют продлить эту меру поддержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что эта выплата очень востребована.





«В 2025 году её получили более 2 800 семей, а в текущем году — уже 2 200. Это тысячи семей, которые приняли решение о рождении третьего или последующего ребёнка и получили от региона ощутимую поддержку. Планируем продлить её действие», — заявил Брынцалов.