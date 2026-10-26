Земельные участки получили в этом году около 130 подмосковных врачей
127 медработников Московской области получили участки для строительства дома по программе «Земля врачам» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
Программа действует с лета 2021 года и продлится до конца 2026 года. По её условиям врачи 39 востребованных специальностей, проработавшие в Подмосковье не менее трёх лет, могут бесплатно получить участки для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства. В программе участвуют 32 муниципалитета.
«За все время действия программы участки передали 2 726 подмосковным врачам», — рассказал министр имущественных отношений региона Алексей Натаров.Лидерами по предоставлению земли стали Пушкинский округ, где врачи получили 227 участков, Богородский округ, обеспечивший землёй 224 медика, и Раменский округ, выделивший землю 202 врачам.