В Королёве благоустроили десять дворов по программе «Чистый регион»

16 октября 2026, 17:46

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Десять дворовых территорий привели в порядок в городском округе Королёв в текущем году. Работы прошли в рамках региональной программы «Чистый регион», направленной на комплексное благоустройство и создание комфортной среды для жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





На обновлённых площадках отремонтировали пешеходные дорожки и внутридворовые проезды, организовали дополнительные места для парковки автомобилей. Специалисты также засеяли газоны и выполнили другие работы по улучшению территорий. Обновление дворов должно сделать повседневные маршруты жителей удобнее и помочь поддерживать порядок рядом с жилыми домами.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Благоустройство провели по следующим адресам:

улица Корсакова, дома №1, №3 и №5, Пионерский проезд, дома №2Б и №2А;

улица Корсакова, дома №4А и №6; • микрорайон Первомайский, Большой тупик, дом №1/5;

улица Циолковского, дом №23/11; улица Болдырева, дома №2 и №4; • улица Первомайская, дома №1, №2, №3, №5, №7, а также дом №7а, корпуса 1 и 2;

микрорайон Текстильщик, улица Советская, дома №30, №32 и №34;

микрорайон Первомайский, улица Чапаева, дома №1А и №1Б;

микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, дома №12 и №14;

микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, дома №3, №5 и №9; улица К. Д. Трофимова, дома №6, №8, №10 и №12;

проспект Королёва, дом №8.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Для этого используется систему контроля и планирования. В ней фиксируются сроки, которые подрядчик обязан соблюдать, и порядок отчётности. Если требования по срокам и другим составляющим подряда не выполнены, работы не принимают», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.