На региональных дорогах в десяти округах Подмосковья восстановили освещение
Неисправные линии наружного освещения привели в порядок специалисты Мосавтодора на участках региональных дорог в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте уличное освещение отремонтировали на улице Погодина в Наро-Фоминске, на Московской улице в микрорайоне Львовский в Подольске, на Железнодорожной улице в микрорайоне Востряково в Домодедове, на проспекте Ленина и улице Антипова в Егорьевске, на Полевой улице во Фрязине и на улицах Дугина, Чкалова и Горького в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, свет починили на Полевой улице в деревне Таширово Наро-Фоминского округа, на Путилковском шоссе в посёлке Путилково под Красногорском, на Центральной улице в селе Мячково под Коломной, на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа и в селе Невское под Воскресенском.