На региональных дорогах в десяти округах Подмосковья восстановили освещение

16 октября 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные линии наружного освещения привели в порядок специалисты Мосавтодора на участках региональных дорог в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте уличное освещение отремонтировали на улице Погодина в Наро-Фоминске, на Московской улице в микрорайоне Львовский в Подольске, на Железнодорожной улице в микрорайоне Востряково в Домодедове, на проспекте Ленина и улице Антипова в Егорьевске, на Полевой улице во Фрязине и на улицах Дугина, Чкалова и Горького в Жуковском», — говорится в сообщении.