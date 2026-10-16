В деревне Кутьино под Подольском приступили к ремонту моста через Пахру
Капитальный ремонт моста через реку Пахру начался в деревне Кутьино округа Подольск. По плану срок проведения работ составит больше года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Старый мост, связывающий Кутьино и посёлок Дубровицы, полностью разберут, а вместо него поставят новый.
«На объекте заменят опоры и пролётное строение, сделают гидроизоляцию и обустроят пешеходные зоны», — говорится в сообщении.До завершения работ проезд по мосту будет закрыт. Объехать перекрытый участок автомобилисты могут через Варшавское шоссе и посёлок Щапово. Временные изменения коснулись также маршрутов и расписания общественного транспорта. Новое расписание разместили на остановках. Кроме того, его можно посмотреть на сайте компании-перевозчика «Мострансавто».