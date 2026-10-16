В деревне Кутьино под Подольском приступили к ремонту моста через Пахру

16 октября 2026, 17:09

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт моста через реку Пахру начался в деревне Кутьино округа Подольск. По плану срок проведения работ составит больше года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Старый мост, связывающий Кутьино и посёлок Дубровицы, полностью разберут, а вместо него поставят новый.





«На объекте заменят опоры и пролётное строение, сделают гидроизоляцию и обустроят пешеходные зоны», — говорится в сообщении.